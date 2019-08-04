الميليشيات تصعد عمليات خطف النساء

صنعاء (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة الاعتقالات بحق النساء والفتيات في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها وسط توجيه تهم كيدية تمهيداً لمحاكمتهن وإصدار أحكام قضائية بحقهن. وأفاد مصدر حقوقي أن الميليشيات النسائية المعروفة بـ«زينبيات» اقتحمت منزل الناشطة الحقوقية والشاعرة برديس السياغي في صنعاء قبل أن تقوم باعتقالها واقتيادها إلى أحد السجون السرية، مشيراً إلى أن المسلحات قمن باختطاف برديس من بين أطفالها واقتدنها إلى جهة مجهولة. وأضاف أن الحوثيين صعدوا خلال الفترة الماضية عمليات المداهمة والاعتقالات التي طالت الكثير من الناشطات والحقوقيات.

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