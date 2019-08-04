السودان.. فرحة الاتفاق وضخامة التحديات

القاهرة (الاتحاد)

عاش السودانيون الساعات الأخيرة فرحة الاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على أمل الخروج ببلدهم من النفق المظلم الذي دخلته قبل ثلاثين عاماً بوصول انقلاب الجبهة الإسلامية إلى الحكم. وأعرب المواطنون السودانيون عن آمالهم بنجاح الاتفاق في التأسيس لحكم مدني يحقق السلام والعدالة والحرية في بلد عانى أهله طويلاً، وذاقوا ويلات الحروب والدمار والتشرد.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع المرتقب عليها بشكل نهائي خلال ساعات بمثابة إطلاق لصافرة البدء من أجل إعادة بناء الدولة المهترئة في السودان، ومواجهة الملفات الكبيرة التي تنتظر الأيادي الوطنية للتعامل معها.

ولذا، فإن استعادة مؤسسات ونظام الخدمة المدنية في السودان الذي كان مميزاً هو التحدي الأول الذي يواجه الحكم الانتقالي في السودان، وقد كانت الخدمة المدنية قبل انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 يتباهى بها السودانيون بين سائر شعوب المنطقة، وبعد ذلك التاريخ حل محلها مؤسسات تخدم أهداف وغايات وقيادات تنظيم الجبهة الإسلاموية، وبالتالي سيكون على الحكم الجديد في السودان تحدي إعادة استقطاب الكفاءات السودانية المتخصصة في هياكل الحكم الانتقالي وفي مؤسسات الخدمة المدنية جميعاً، بغض النظر عن ولاءاتها السياسية والطائفية والجهوية والأيدولوجية، وسيكون ذلك هو الاختبار الأول لهذه الفرضية الواجبة، أن تعكس الحكومة الانتقالية الشعارات التي رفعتها الثورة.

أما التحدي الثاني، فهو جذب ودعوة واستيعاب الأطراف السودانية والحركات المسلحة في هياكل الدولة المدنية الجديدة، لأن وجود هذه القوى خارج المشهد السياسي الرسمي هو استمرار لنزيف ظل السودان يعاني منه منذ الاستقلال.

أما التحدي الثالث الذي يواجه الوضع الجديد في السودان، فهو التحدي الاقتصادي، حيث الخزانة العامة خاوية على عروشها، بعد ما عانته من نهب منظم لثروات الدولة، قامت به شخصيات نافذة خلال الـ30 عاماً الماضية، وعلى القائمين بقيادة المرحلة الانتقالية القيام بتكليف جهات متخصصة بحصر وتعقب ثروات الشعب السوداني المنهوبة، والبدء في إجراءات لاستعادتها، وهى تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وفي السياق ذاته، فإن قوة ومتانة الشراكة بين الطرفين ستكسبهما ثقة الداخل السوداني وكذلك الخارج الإقليمي والدولي الذي يجب أن يتحرك في هذه المرحلة من أجل دعم السودان لعبور هذه المرحلة الانتقالية الخطيرة.

أما التحدي الرابع وهو الأخطر، فهو خطر تلك القوى والخلايا النائمة للنظام السابق التي لن تمل ولن تكل عن العمل من أجل عرقلة الوضع الانتقالي، وهو ما يحتم على شركاء المرحلة الانتقالية في السودان ألا ينشغلوا بأجنداتهم الضيقة.

ترحيب عربي بالاتفاق

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة في السودان خلال الفترة الانتقالية، تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة ومهمة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد. وفي الإطار نفسه، رحب البرلمان العربي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية بالسودان، واعتبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي الاتفاق، خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار. وثمن السلمي، الجهود كافة التي بُذلت من كل الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري المهم على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها السودان.