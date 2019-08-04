البرهان: الوثيقة تؤسس لعهد جديد.. وقوى التغيير تتعهد بإكمال المسيرة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

احتفل السودانيون في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى باتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستورية فجر أمس، واعتبرت القوى السودانية أن الوثيقة تؤسس لعهد جديد في البلاد، ومن المقرر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان، بعد استكمال صياغته النهائية خلال الساعات المقبلة. وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيس بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً، وهتف بعضهم قائلين «انتصرنا»، وردد آخرون النشيد الوطني، كما عمت الاحتفالات مدناً سودانية أخرى، حيث خرج آلاف المواطنين للتعبير عن فرحتهم بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، وطالبوا بالمزيد من التقدم.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن اتفاق الوثيقة الدستورية انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، وأسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار، مؤكداً أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، وأضاف «جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع قوى الحرية والتغيير».

ووصف تحالف قوى الحرية والتغيير الاتفاق بأنه «خطوة أولى سيكون لها ما بعدها»، وتعهد بإكمال المسيرة إلى الحرية والسلام والعدالة في السودان.

ومن جانبه، قال المبعوث الأفريقي للسودان محمد حسن ولد لبات في المؤتمر الصحفي الذي عقد في «قاعة الصداقة» بالخرطوم «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي، أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري»، وأشار إلى استمرار الاجتماعات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق، فيما هتف الصحفيون السودانيون والحاضرون الموجودون فرحاً وابتهاجاً بالتوصل للاتفاق، فيما ردد بعضهم هتاف «مدنية مدنية».

وكشف مدني عباس مدني، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، في المؤتمر الصحفي، أمس، أنه تم الانتهاء من كل النقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري، خلال المفاوضات مع المجلس العسكري، موضحاً أنه سيتم التوقيع على الإعلان بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية اليوم.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيراً على الأكثر، مضيفاً أن 67% من أعضاء المجلس التشريعي المقبل ستختارهم قوى الحرية والتغيير، و33% تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة.

وتشمل أهم بنود الاتفاق، تعيين رئيس مجلس وزراء خلال الساعات القادمة، على أن يباشر مهامه باختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها «الحرية والتغيير»، وسيتم ‏تشكيل مجلس تشريعي يكون لـ «قوى الحرية والتغيير» 67% من قوامه، و33% لبقية الأحزاب المعارضة غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وستكون قوات الدعم السريع تابعة للمؤسسة العسكرية، ومباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وسيكون جهاز المخابرات السوداني تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء، كما سيكون تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة.

وقد بادرت الجبهة الثورية السودانية إلى إعلان أنها لم تكن ممثلة في جلسات المفاوضات بين الجانبين، وأنه تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم في اللجنة التي قال بيان للجبهة إنها اختطفت المشهد التفاوضي باسم قوى الحرية والتغيير. وأضافت الجبهة أن روح الإقصاء ومنهج تجاوز الآخر لا يتسق والثورة السودانية، وأن اجتماعات أديس أبابا الشهر الماضي ضمت الجبهة الثورية وممثلين مفوضين تفويضاً كاملاً لكتل قوى التغيير كافة، نجحت في صياغة رؤية للسلام اتفقت جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقة الاتفاق السياسي الموقع بالأحرف الأولى، وفى وثيقة الإعلان الدستوري، وأكدت الجبهة أن منهج الإقصاء من جلسات التفاوض سيؤدي لتعقيد المشهد وسيعيد إنتاج الأزمة الوطنية، وسينتج اتفاقات صفوية لن تعبر عن كل السودان وعن قضايا السودانيين.

ومن جانبه، اعتبر صديق الصادق المهدي القيادي بقوى الحرية والتغيير الاتفاق جيداً وشاملاً لكل القضايا المطروحة التي يجب التفاهم حولها. وأضاف: تبقى التوافق بين قوى التغيير والمجلس العسكري حول وثيقة السلام التي تم التوقيع عليها بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، موضحاً أن أهم ما يجب عمله بعد الاتفاق على هذه القضايا المهمة هو السير على طريق استعادة الثقة بين الطرفين، وقد كانت موجودة في البداية ثم فقدت بالانتكاسات والأحداث التي وقعت، والخطوة التالية هو تكوين أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي التي تم التوافق والاتفاق بأن تشرع في تحقيق السلام خلال 6 أشهر كحد أقصى، وبإنجاز هذه الملف سيحدث عبور كبير للسودان في المرحلة المقبلة، إذا سارت الأمور في هذا الطريق.

وتوقع المهدي أنه إذا نجحت الحركة السياسية السودانية في تحقيق هذه الأهداف، فإن ذلك سيحقق انفتاحاً كبيراً للسودان، ويمكنه من كسب ثقة وعون وتأييد المجتمع الدولي، والرأي العام السوداني والمجتمع الإقليمي كذلك، وقال: أكبر التحديات التي يواجهها السودان في المرحلة الانتقالية هو وجود الدولة العميقة للنظام السابق، وهي موجودة ولها إمكانيات واسعة، وقد شهدنا وقوفها خلف الانقلاب العسكري والكثير من الأزمات التي حدثت في السودان في الأشهر الماضية، وقد أسهم وجود الدولة العميقة كمهدد وقوة الإرادة الشعبية في دفع الأطراف للاتفاق، والسير في الاتجاه الصحيح. كما أننا نواجه الآن دولة منهارة تقريباً على كل الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية، بفعل السياسات الخرقاء للنظام السابق على مدى 3 عقود من الزمان.

من جانبه، قال محجوب حسين، مستشار رئيس حركة العدل والمساواة لـ«الاتحاد»: لم نصل للاتفاق بعد، هناك خلاف بين قوى الحرية والتغيير حول تضمين ما تم الاتفاق عليه مع الجبهة الثورية في أديس أبابا، وهذا يؤثر على المشهد الحالي.

وقال صلاح الباشا، رئيس قطاع الإعلام بالحزب الاتحادي الديمقراطي لـ«الاتحاد» إن الاتفاق يعد خطوة متقدمة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السودانية. وأعرب عن أمله أن تتجاوز الحكومة القادمة كل العقبات التي تعترض طريقها، خاصة ما يقوم به النظام البائد الذي دمر اقتصاد البلد. وأكد الباشا أن هناك مهام ضخمة تنتظر العهد القادم حتى يسترد السودان عافيته، ويجتاز المرحلة الانتقالية المقدرة بثلاث سنوات، تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.

وتوقعت مصادر سودانية مطلعة أن يقابل الاتفاق بتحفظ من الحزب الشيوعي، وبرفض من قبل تيارات الإسلاميين وأحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، ولكنها قالت: إن الاتفاق سيمضي إلى حيز التنفيذ، مسنوداً بدعم الشارع السوداني غير المسبوق تحت قيادة قوى الحرية والتغيير، وسيتم ترضية الحركات المسلحة لاحقاً، لأنها تريد محاصصة وتميزاً أكثر من النظرة الشاملة للأزمة السودانية.

وحذر خبراء أمنيون وسياسيون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» من خطورة الأشهر الأولى التي ستعقب الاتفاق، حيث قالوا إنها ستكون فترة قاسية جداً، سينشط فيها خفافيش الظلام من أجل نشر الخوف والإحباط وارتكاب الجرائم لإفشال الاتفاق، وأضافوا أنها هذه الفترة ستكون فترة مضطربة تكثر فيها الشائعات وتحتشد فيها شبكات المصالح لتعويق كل خطوة للإصلاح، وسيحاولون دفع الشارع للسخط والغضب على الوضع الجديد، وهو ما يستدعى إدراك الحكم الجديد أنه سيواجه حرباً ضروساً من فلول النظام السابق لإفشاله، وهو ما يتطلب من الشعب وقواه الحية العمل من أجل حماية حكومته المدنية كما حمى ثورته على مدى الأشهر الماضية.