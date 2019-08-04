اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

الاتحاد (بغداد)

يعقد في بغداد، اليوم، اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان أمس إنه «سينعقد الاجتماع الثلاثي على مُستوى وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر، في بغداد يوم الأحد الرابع من الشهر الجاري»، مبيناً أن «المجتمعين سيناقشون تعزيز العلاقات العربية، والتي تمثل هدفاً رئيساً في استراتيجية وزارة الخارجية، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربي المُشترك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».

وأضاف البيان أن «المجتمعين سيتبادلون الرُؤى، والأفكار حول أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتقييم مُجمل التطورات الإقليمية، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربي بما يُساهم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار».