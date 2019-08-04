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تعرضت إحدى العمارات قيد الإنشاء بمدينة القنيطرة، مساء اليوم السبت، لإنهيار أجزاء مهمة منها ما خلف حالة من الذعر بساكنة المنطقة.
وتقع العمارة المذكورة والمكونة من 6 طوابق بوسط المدينة غير بعيد عن مقر ولاية أمن القنيطرة”.
معطيات أولية رجحت أن يكون الغش في البناء وعدم احترام المعايير المطلوبة في بناء العمارات، من الأسباب المباشرة لسقوط البناية الضخمة.
وحلت مختلف السلطات المختصة بمكان الحادث إلى جانب فرق الوقاية المدنية في خين لم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات بين المواطنين لحد الآن.
وخلف الحادث حالة غضب واسعة بين المتابعين الذين طالبو بإجراء تخقيق شامل ومخاسبة مافيات العقار التي تستهتر بأرواح الناس عبر الغش في إنشاء البنايات.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار عمارة مؤلفة من 6 طوابق بالقنيطرة.. ودعوات لمحاسبة “مافيا العقار” -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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