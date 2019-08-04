شبيبة منيب تضع سيدة على رأسها

كما كان متوقعا، نصبت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، سيدة على رأسها.

وعقد المكتب الوطني للشبيبة الذي جرى انتخابه اليوم، أول اجتماع له، أفضى إلى تنصيب عضوته، زينب إحسان كاتبة عامة لشبيبة “حشدت”.

وكانت اللجنة المركزية لشبيبة هذا الحزب قد عقدت اليوم أيضا، اجتماعها بعد تشكيلها من لدن المؤتمر، وانتخبت أعضاء مكتبها الوطني.

الكاتبة العامة الجديدة لشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، انخرطت بحركة الشبيبة الديمقراطية عن سن 19 سنة أواخر سنة 2011 كأول تجربة سياسية، وتحملت مسؤولية نائبة الكاتب المحلي بفرع القنيطرة سنة 2012.

كما انتخبت عضوة باللجنة المركزية سنة 2013 بالمؤتمر السادس للشبيبة عام 2017، ثم عضوة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي، وكاتبة محلية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بالقنيطرة عام 2018.

ويعد انتخاب هذه السيدة في هذا المنصب ضربة لجهود نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي سعت إلى تشكيل لجنة مركزية ومكتب وطني ثم كاتب عام وفق ما تريد، لكن غالبية أعضاء شبيبتها في المؤتمر، رفضوا الخضوع لهذه التوجيهات، وانتهوا إلى عكس ما كانت تشتهيه.