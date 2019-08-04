الحاج حسن حول شراء مبنى لصالح mtc: الحفاظ على المال العام هو مسؤولية الجميع

أوضح رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​، في حديث تلفزيوني، أن موضوع شراء مبنى لصالح شركة "MTC" يحتاج إلى تقديق لمنع أي هدر أو تفريط أو إستخدام ​المال​ العام بغير موقعه.

وفي حين أشار الحاج حسن إلى أن اللجنة ستستمع الخميس إلى وزير الإتصالات ​محمد شقير​ في هذا الملف، أمل أن يأتي بالملف الكامل وأن تخرج اللجنة بالتوصيات الكاملة، خصوصاً بعد أن طلب وزير المالية ​علي حسن خليل​ تعليق عملية شراء المبنى، مشدداً على أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية الجميع.