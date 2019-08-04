أوضح رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني، أن موضوع شراء مبنى لصالح شركة "MTC" يحتاج إلى تقديق لمنع أي هدر أو تفريط أو إستخدام المال العام بغير موقعه.
وفي حين أشار الحاج حسن إلى أن اللجنة ستستمع الخميس إلى وزير الإتصالات محمد شقير في هذا الملف، أمل أن يأتي بالملف الكامل وأن تخرج اللجنة بالتوصيات الكاملة، خصوصاً بعد أن طلب وزير المالية علي حسن خليل تعليق عملية شراء المبنى، مشدداً على أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن حول شراء مبنى لصالح mtc: الحفاظ على المال العام هو مسؤولية الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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