عدوان: تنسيق مع الليطاني لتكون المصلحة الأولى التي تطبق العقوبة البديلة

أوضح رئيس ​لجنة الإدارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، أنه عند وصول إقتراح قانون إستبدال بعض العقوبات بالعمل الإجتماعي إلى اللجنة تم إعطاء هذا الإقتراح الأولوية، نظراً إلى أنه يتضمن وجود نفحة إصلاحية وإنسانية كبيرة.

وفي حين أشار عدوان إلى أن الهدف من العقوبة هو أن تكون إصلاحية، لفت إلى أن هذا الأمر لا يطبق في لبنان، حيث يدخل الموقوف مهذب ويخرج غير مهذب.

ورداً على سؤال، أوضح عدوان أن هناك تنسيقاً مع ​مصلحة الليطاني​ لتكون المصلحة الأولى التي تستقبل هؤلاء الأشخاص وتطبق العقوبة البديلة.