الداخلية التونسية: القضاء على مسلحين إثنين في جبل عرباطة

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​، في بيان لها، أن وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني تمكنتا من القضاء على مسلحين إثنين في جبل عرباطة من ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن القضاء على الإرهابيين كان في إطار عملية أمنية استباقية لا تزال متواصلة.

وكان وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي كشف، الخميس الماضي، في تصريحات إعلامية، عن إحباط عدة محاولات إرهابية استهدفت منشآت حيوية، منها مطار تونس قرطاج.