أوضح المتحدث باسم الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس روبرت غومز، في مؤتمر صحافي حول عملية إطلاق النار التي حصلت في المدينة، أن المهاجم صاحب بشرة بيضاء، مشيراً إلى أننا "نواصل تحقيقاتنا لكشف ملابسات العملية".
وفي حين أعلن عن اعتقال شخص واحد على صلة بحادث إطلاق النار، كشف أن "إطلاق النار كان فقط بالمجمع التجاري ولا تأكيد لأي حوادث أخرى بالمنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم شرطة إل باسو: المهاجم صاحب بشرة بيضاء ونواصل تحقيقاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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