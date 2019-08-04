متحدث باسم شرطة إل باسو: المهاجم صاحب بشرة بيضاء ونواصل تحقيقاتنا

أوضح المتحدث باسم ​الشرطة​ في مدينة إل باسو بولاية ​تكساس​ روبرت غومز، في مؤتمر صحافي حول عملية ​إطلاق النار​ التي حصلت في المدينة، أن المهاجم صاحب بشرة بيضاء، مشيراً إلى أننا "نواصل تحقيقاتنا لكشف ملابسات العملية".

وفي حين أعلن عن اعتقال شخص واحد على صلة بحادث إطلاق النار، كشف أن "إطلاق النار كان فقط بالمجمع التجاري ولا تأكيد لأي حوادث أخرى بالمنطقة".