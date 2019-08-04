السيسي تلقى اتصالا من جونسون وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ". وأوضح راضي أن "الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز وتطوير كافة جوانب العلاقات المصرية البريطانية، حيث تم التوافق حول العمل على دفع مسار العلاقات الثنائية المشتركة، وأن تعكس تلك العلاقات ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين".

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