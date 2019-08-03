في إطار برنامج المهرجان الدولي جوهرة، في دورته التاسعة، التي إنطلقت مساء أمس الجمعة والذي يستمر إلى غاية 4 غشت الجاري، بمدينة الجديدة، آزمور والبير الجديد.
و سيحل الفنان اللبناني «يوري مرقدي»، صاحب الأغنية المشهورة «عربي أنا»، ضيفا ليلتقي الجمهور في حفل ساهر ويحضر أيضا الفنان الشاب بلال الذي غاب عن الساحة الغنائية أزيد من سنتين.
ويعد منظمو المهرجان الدولي جوهرة في نسخته التاسعة بأنواع موسيقية غنية تتضمن طبقا فنيا متميزا يشمل ما هو عصري وشعبي وراب وفيزون وأنواع أخرى، في إطار سهرات ستشعل المنصات الثلاث للجديدة، أزمور، البير الجديد وسيدي بوزيد، بألمع نجوم الأغنية المغربية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الغياب.. يوري المرقدي يغني لجمهور جوهرة بالجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.