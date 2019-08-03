بعد الغياب.. يوري المرقدي يغني لجمهور جوهرة بالجديدة

في إطار برنامج المهرجان الدولي جوهرة، في دورته التاسعة، التي إنطلقت مساء أمس الجمعة والذي يستمر إلى غاية 4 غشت الجاري، بمدينة الجديدة، آزمور والبير الجديد.

و سيحل الفنان اللبناني «يوري مرقدي»، صاحب الأغنية المشهورة «عربي أنا»، ضيفا ليلتقي الجمهور في حفل ساهر ويحضر أيضا الفنان الشاب بلال الذي غاب عن الساحة الغنائية أزيد من سنتين.

ويعد منظمو المهرجان الدولي جوهرة في نسخته التاسعة بأنواع موسيقية غنية تتضمن طبقا فنيا متميزا يشمل ما هو عصري وشعبي وراب وفيزون وأنواع أخرى، في إطار سهرات ستشعل المنصات الثلاث للجديدة، أزمور، البير الجديد وسيدي بوزيد، بألمع نجوم الأغنية المغربية والعربية.