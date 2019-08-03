- 1/2
- 2/2
اتخذت جماعة طنجة، خلال هذا الأسبوع، قرارا تمنع فيه تسويق أضاحي العيد خارج الفضاء المؤقت الذي خصصته لاستقبال وبيع الماشية بالقطع الأرضية الواقعة بحي احرارين المتواجد بمنطقة سيدي ادريس.
وبَررت الجماعة قرارها، بالحفاظ على نظافة وجمالية عاصمة البوغاز، مشيرة أن تخصيصها لقطع أرضية بمنطقة سيدي ادريس لبيع أضاحي العيد يأتي لعدم جاهزية سوق الماشية المزمع إحداثه مستقبلا.
وأوضحت الوثيقة الجماعية، أن قرارها يعتبر ساري المفعول ابتداءا من 28 يوليوز الماضي، إذ يُعهد إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة بتنفيذه في دوائر اختصاصها.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. جماعة طنجة تمنع بيع أضاحي العيد في المستودعات والمخازن-وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.