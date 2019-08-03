رسميا.. جماعة طنجة تمنع بيع أضاحي العيد في المستودعات والمخازن-وثيقة

اتخذت جماعة طنجة، خلال هذا الأسبوع، قرارا تمنع فيه تسويق أضاحي العيد خارج الفضاء المؤقت الذي خصصته لاستقبال وبيع الماشية بالقطع الأرضية الواقعة بحي احرارين المتواجد بمنطقة سيدي ادريس.

وبَررت الجماعة قرارها، بالحفاظ على نظافة وجمالية عاصمة البوغاز، مشيرة أن تخصيصها لقطع أرضية بمنطقة سيدي ادريس لبيع أضاحي العيد يأتي لعدم جاهزية سوق الماشية المزمع إحداثه مستقبلا.

وأوضحت الوثيقة الجماعية، أن قرارها يعتبر ساري المفعول ابتداءا من 28 يوليوز الماضي، إذ يُعهد إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة بتنفيذه في دوائر اختصاصها.