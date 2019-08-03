رغم أزماته مع القضاء الفرنسي.. رقم قياسي جديد لسعد لمجرد

لم تقف الأزمة القضائية التي يتخبط فيها النجم المغربي سعد لمجرد بفرنسا، حاجزا أمام مواصلته اكتساح الساحة الفنية، وتحقيق نجاح وشهرة أوسع.

فقد حقق الفنان المغربي رقما قياسيا جديدا في مسيرته الفنية، بعدما تجاوز 2 مليار مشاهدة على قناته الخاصة بموقع رفع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، التي أنشأها سنة 2012.

ويعتبر الرقم الكبير الذي سجله «لمجرد» الأول من نوعه في العالم العربي، ليكون الفنان العربي الوحيد الذي يحقق رقما خياليا لم يسبق أن سجله فنان عربي من قبل.

وحصدت أغنية «لمعلم»، التي تعد من أنجح إصدارات نجم البوب المغربي، إلى الآن، أزيد من 752 مليون مشاهدة، وجعلته الفنان العربي الأول الذي يسجل هذا الرقم القياسي، ليصبح بعد ذلك ملقبا باسم «لمعلم»..