لم تقف الأزمة القضائية التي يتخبط فيها النجم المغربي سعد لمجرد بفرنسا، حاجزا أمام مواصلته اكتساح الساحة الفنية، وتحقيق نجاح وشهرة أوسع.
فقد حقق الفنان المغربي رقما قياسيا جديدا في مسيرته الفنية، بعدما تجاوز 2 مليار مشاهدة على قناته الخاصة بموقع رفع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، التي أنشأها سنة 2012.
ويعتبر الرقم الكبير الذي سجله «لمجرد» الأول من نوعه في العالم العربي، ليكون الفنان العربي الوحيد الذي يحقق رقما خياليا لم يسبق أن سجله فنان عربي من قبل.
وحصدت أغنية «لمعلم»، التي تعد من أنجح إصدارات نجم البوب المغربي، إلى الآن، أزيد من 752 مليون مشاهدة، وجعلته الفنان العربي الأول الذي يسجل هذا الرقم القياسي، ليصبح بعد ذلك ملقبا باسم «لمعلم»..
كانت هذه تفاصيل خبر رغم أزماته مع القضاء الفرنسي.. رقم قياسي جديد لسعد لمجرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.