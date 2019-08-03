دورتموند يهزم غريمه بايرن ميونيخ ويتوج بطلا لكأس “السوبر” الألماني

توج فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم، بعد أن فاز، اليوم السبت، على غريمه التقليدى بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وانطلقت الإثارة والتشويق، منذ بداية اللقاء، حيث أتيح للفريقين العديد من الفرص السانحة للتسجيل، في الجولة الأولى، تفنن المهاجمون في إهدارها، وتألق الحارسين في صدها.

غير أن الجولة الثانية، جاءت رياحها بما تشتهي سفينة “أسود الفستفال”، فسجل الهداف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الأول، في الدقيقة 50، بعد تمريرة ومجهود رائع من جادون سانشو.

هذا الأخير، ومن هجمة مرتدة، سيتوج نفسه نجما للمباراة، بعد أن وقع ثاني الأهداف، في الدقيقة 69، أنهى الأمور بشكل رسمي، ليتوج فريقه باللقب.

وعرفت المباراة، دخول الدولي المغربي أشرف حكيمي، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وبصم على أداء متميز.