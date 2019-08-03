بعد استقالة الغزواني.. تعيين ولد الشيخ رئيسا للحكومة الموريتانية

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر اليوم السبت، تم تعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وزيرا أول، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تعيين ولد الشيخ سيديا في هذا المنصب، عقب تقديم الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، في وقت سابق اليوم، استقالة حكومته للرئيس الغزواني.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن الوزير الأول الجديد قوله، إنه حظي بلقاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي “عينني وزيرا أول، وكلفني بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف”.

وأضاف أنه سيشرع في تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، و”برنامجه الانتخابي، المتكامل”، الذي يسعى إلى تحقيق تطلعات جميع فئات الشعب الموريتاني، في الازدهار المرتقب والأمل الموعود.

يذكر أن ولد الشيخ سيديا، وهو من مواليد العام 1961، وخريج المدرسة المركزية بباريس، سبق له أن شغل عدة مناصب وزارية، منها وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ووزيرا للتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. كما سبق له أن شغل منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة.