برشلونة يقترب من ضم لاعب ريال بيتيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع لاعب ريال بيتيس، جونيور فيربو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن البلوغرانا اتفق مع النادي الأندلسي على شروط التعاقد مع جونيور فيربو، حيث سينتقل الأخير إلى "كامب نو" خلال ساعات، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات.
وأشارت إلى أن ما يتبقى فقط، هو تأكيد راتب اللاعب مع برشلونة، والذي جرى التفاوض عليه بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي، مساء اليوم، قبل إعلان انضمامه رسميًا إلى برشلونة.
وزعمت "موندو ديبورتيفو" أن البارسا نجح في إقناع بيتيس بتقليل مطالبه المادية، والتي كانت تبلغ 25 مليون يورو.
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