دوري كرة القدم بالضفة وغزة مهدد بالإلغاء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى إلغاء دوري كرة القدم في الضفة وقطاع غزة.

وذكر مدير إدارة الإعلام في الاتحاد، عمر الجعفري، في تصريح للأناضول، أن "السلطة كانت تقدم مساعدات للأندية بقيمة تصل إلى 80 ألف دولار سنويًا، لكنها لم تحصل على شيء من استحقاقاتها حتى الآن".

وأضاف "هناك نقاشًا للبحث عن حلول لذلك، لضمان استمرار الدوري، لكن لا حلول يمكن الحديث عنها حتى اللحظة".

وفي وقت سابق السبت، أشار رئيس الاتحاد جبريل الرجوب، إلى خطورة المرحلة التي يمر بها الدوري المحلي لكرة القدم، في ظل انسحاب الشركة الراعية (شركة أوريدو للاتصالات)، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة.

وفي بيان له، أوضح الرجوب أن مصادر تمويل كرة القدم الفلسطينية هي ما تأخذه الأندية من رعاية الدوري، والثاني ما تقدمه الحكومة للأندية، والثالث ما تقوم الأندية بجمعه من خلال جهودها.

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وقال إن الاتحاد سيسعى للحصول على التمويل من الرئيس محمود عباس والحكومة والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيعقد اجتماعا طارئا قبل نهاية آب/أغسطس الجاري، للبحث عن حلول تضمن استمرار الدوري.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في شباط/فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.