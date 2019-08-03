واشنطن ـ دب أ : فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على روسيا لاستخدامها عنصر غاز أعصاب في تنفيذ محاولة اغتيال العام الماضي.وذكرت وكالة “بلومبرج”للأنباء أن وزارة الخارجية الأميركية أوضحت في رسالة عبر البريد الالكتروني أن العقوبات الإضافية سوف تحظر على البنوك الأميركية المشاركة في إصدار ديون سيادية روسية.وتضمنت الرسالة أن سريان العقوبات سيبدأ مع نشر إشعار في السجل الفيدرالي (الصحيفة الرسمية للحكومة الفيدرالية الأميركية) يوم 19من الشهر الجارى أو نحو ذلك، وأنه سيظل ساريا لمدة 12شهرا على الأقل.

وتشمل العقوبات أيضا معارضة الولايات المتحدة تمديد أجل سداد الديون، أو تقديم المساعدات الفنية أو المالية لروسيا من جانب المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن إضافة قيود على تراخيص التصدير لقائمة السلع والتكنولوجيا التي تتحكم فيها وزارة التجارة.وقالت “بلومبرج”إن هذه الجولة من العقوبات تمثل أحدث خطوة لمعاقبة روسيا على استخدامها المزعوم لغاز”نوفيتشوك” فى محاولة اغتيال عميل المخابرات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بريطانيا العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أميركية جديدة على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.