متظاهرو هونج كونج يدعون إلى إضراب عام

هونج كونج ـ د ب أ: دعا متظاهرون في هونج كونج إلى إضراب عام الأسبوع المقبل، فيما نظموا أمس مسيرات في شوارع منطقة “مونج كوك” وذلك في أحدث احتجاج مناهض للحكومة. وبدأ المتظاهرون، الذين ينظمون مسيرات دخلت أسبوعها التاسع، كحركة ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، لكن اتسع نطاق الحركة ليشمل مناهضة الحكومة، بعد أن فشل مسؤولو المدينة في تلبية مطالبهم. وقال المحتج، ساني، الذي طلب الكشف عن لقبه بسبب تداعيات محتملة، لكنه قال إنه سيفكر في الإضراب “لن نتوقف حتى نحصل على رد من الحكومة”. وأضاف أن الاحتجاجات ناجمة عن غضب من “العقدين الماضيين” من فشل الحكومة في التركيز على مصالح الناس العاديين. ومن المتوقع أن يشهد إضراب عام يتم تنظيمه غدا الاثنين مشاركة 23 ألف شخص، طبقا لمنظمي الإضراب.