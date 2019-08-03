أوروبا ترشح كريستالينا جورجيفا لرئاسة صندوق النقد

بروكسل ـ رويترز : اختارت حكومات الاتحاد الأوروبي كريستالينا جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12ساعة أمس الأول. وقالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا إنها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد اختيارها كمرشح لرئاسة صندوق النقد. وقالت جورجيفا وهي مواطنة بلغارية، في تغريدة على تويتر إنها طلبت، بعد التشارو مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي، إجازة إدارية أثناء فترة الترشح لصندوق النقد الدولي. ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر.وحصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة من غالبية بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشج الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.

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