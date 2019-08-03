الفتلاوي: بحثنا مع وزير التعليم قصة حميدة وابدى تعاونه الكبير معها

اكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، السبت، انها بحثت مع وزير التعليم العالي قصي السهيل قصة العراقية (حميدة)، مشيرة الى انه ابدى تعاونه الكبير معها.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تابعتها الخليج 365، ان "قصة هذه السيدة العظيمة( حميدة) اوصلناها لمعالي وزير التعليم العالي"، مبينة "انني كلي ثقة انه سينصفها ويحقق حلمها وحلم عائلتها".
واضافت "اننا سنتابع معهم ان شاء الله"، معربة عن شكهرها "مقدماً للوزير قصي السهيل الذي ابدى تعاونه الكبير".
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