دورتموند يُسقط بايرن ميونخ ويتوج بطلاً للسوبر الالماني

2019-08-03 | 22:24
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حقق بوروسيا دورتموند لقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز بثنائية نظيفة على نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
بعد ربع ساعة، باكو ألكاثير استغل تقدم مانويل وسدد ولكن الكرة مرت بجانب المرمى بدون أي خطورة حقيقية على مرمى العملاق البافاري.
شوط أول انتهى بسيطرة النادي الأصفر، وأسود فيستسفاليا سيطروا على الأخضر واليابس ولكن دون تسجيل أهداف.
في الشوط الثاني، في الدقيقة 48 ظهر باكو ألكاثير، وسجل هدف التقدم بعد مرور رائع وتمريرة أروع من جادون سانشو.
تقدم بوروسيا دورتموند، وحافظ على تقدمه، قبل أن يتألق مانويل أجانجي وينقذ أسود فيستيفاليا من على خط المرمى أمام ليفاندوفسكي وكومان.
في الدقيقة 69 ومن مرتدة مثاليه استلم جادون سانشو الكرة في منتصف ملعب بايرن ميونخ، وركض دون أن يواجهه أحد، ليصل إلى مرمى مانويل نوير، ويسجل الهدف الثاني ويقتل المباراة.
20 دقيقة لم يستغلها بايرن ميونخ حتى في إدراك هدف تقليص الفارق، ليخسر السوبر الألماني لصالح بوروسيا دورتموند، ليبدأ صاحب ثنائية الموسم الماضي موسمه الجديد بدون ألقاب.
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