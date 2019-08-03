إسقاط طائرتين تركيتين وتدمير رتل إرهابي جنوب سرت الليبية

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- عبدالسلام التركيالأحد 2019/8/4 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
طائرة مسيرة تركية الصنع أسقطها الجيش الليبي
أسقط الجيش الوطني الليبي، السبت، طائرتين تركيتين مسيرتين تتبعان مليشيات طرابلس الإرهابية، ليصل عدد طائرات المليشيات التركية الصنع التي تم إسقاطها إلى 10 طائرات.
وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط الطائرة بعد رصدها وتتبع سير حركتها وتحديد وجهتها.
وأوضح المحجوب أن الطائرة التركية المسيرة تم استهدافها قبل استخدام حمولتها في العدوان على مدينة ترهونة شرقي طرابلس.
وتابع المحجوب أن سلاح الجو نفذ ضربات نحو عدة مناطق أهمها غرفة عمليات زليتن، والتي تسببت في إسقاط طائرة أخرى تركيّة مسيّرة للمليشيات بعد فقدان السيطرة عليها من غرفة التحكم التركية والضباط الأتراك الذين يقودونها وذلك بالقرب من منطقة بوقرين جنوب غرب سرت.
وأضاف أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت ودمرت رتلاً مسلحا من المليشيات بمنطقة بوقرين عند خروجه من مدينة مصراتة.
وكشف المحجوب أن الرتل ضم عددا من منتسبي المليشيات، وإرهابيين من مجالس شورى "بنغازي، ودرنة، وإجدابيا " المتحالفة مع تنظيم داعش.
كان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق، إسقاط الطائرة التركية المسيرة الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.
وأظهر تقرير لموقع "Flight Radar" حول الحركة الجوية قبالة الساحل الليبي وجودا دائما لطائرة الإنذار المبكر "Boeing 737 Peace Eagle" التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.
وبحسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإنها مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.
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