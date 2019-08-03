مقتل إرهابيين اثنين بعملية أمنية جنوبي تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة محسن أمين السبت 2019/8/3 11:31 م بتوقيت أبوظبي السبت 2019/8/3 11:31 م بتوقيت أبوظبي عناصر تابعة للجيش التونسي - أرشيفية

قالت وزارة الداخلية التونسية مساء السبت: "إن قوات الحرس الوطني والجيش قضت على عنصرين إرهابيين في عملية نوعية في جبل عرباطة بمحافظة قفصة جنوب غربي البلاد". وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن المجموعة التي تلاحقها وزارة الداخلية تنتمي إلى جماعة عقبة ابن نافع ذراع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة شمال أفريقيا". Advertisements وشهدت تونس هجمات إرهابية في 27 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت كلا من شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي) ومركز مكافحة الإرهاب بالقرجاني في ضواحي العاصمة. وأسفرت العمليتان الإرهابيتان التي تبناهما تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل معاون شرطة وجرح 3 آخرين.



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