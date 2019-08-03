أكاذيب قطر واتفاق السودان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت، 3 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: موقع أمريكي يكشف جرائم جديدة لأشقاء أمير قطر، وضرب "الطائف".. مهمة أجندة حلفاء حزب الله في لبنان، واتفاق السودان.. نهاية للإخوان وهزيمة لتركيا وقطر، وأسبوع يمني مخضب بالدم.. الحوثي يتحالف مع داعش، وتسييس الحج.. أكاذيب قطرية تكشفها تسهيلات السعودية لحجاجها، قتلى وجرحى في انفجار بمطار الشعيرات بريف حمص وسط سوريا.

أما في الاقتصاد فتطالعون، روسيا تلتزم باتفاق أوبك وتخفض إنتاج النفط في أغسطس، وبلومبرج: الإسترليني قد يهوي لأدنى مستوى منذ34 عاما، بيتكوين ترتفع لخامس يوم على التوالي وتقترب من 11 ألف دولار، وتعاون بين بورصتي أبوظبي وشنغهاي لجذب مزيد من الاستثمارات.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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