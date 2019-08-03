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الرئاسة الفلسطينية تعبر عن استيائها لما ورد في صحيفة إسرائيلية بشأن وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية

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الان تتابع الرئاسة الفلسطينية تعبر عن استيائها لما ورد في صحيفة إسرائيلية بشأن وجود توتر في العلاقات الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن استيائها الشديد لما ورد في صحيفة جيروزاليم بوست الاسرائيلية بشأن وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية، معتبرة أن هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم المالي المتواصل.

كما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقدير الرئيس محمود عباس، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير ، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين.

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