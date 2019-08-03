مقتل عنصرين إرهابيين جوب تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، القضاء على عنصرين إرهابيين في جبل عرباطة بولاية قفصة جنوبي البلاد. وأوضحت الوزارة أن العنصرين المسلحين تم القضاء عليهما في عملية أمنية استباقية شاركت فيها وحدات من الجيش والحرس الوطني، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

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