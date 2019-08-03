الرئيس الموريتاني يعين ولد الشيخ رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

قضى مرسوماً رئاسياً أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء السبت، بتعيين إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل محمد سالم ولد البشير.

وسبق لولد الشيخ سيديا أن شغل مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز من بينها الإسكان والتكوين المهني ورئيسا لمنطقة "نواذيبو الحرة".

كما عمل ولد الشيخ سيديا بعد خروجه من الحكومة خبيرا دوليا.

وكان رئيس الوزراء السابق، قدم استقالة الحكومة للرئيس الموريتاني، وفق مقتضيات الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ولد البشير مع الرئيس الموريتاني الجديد في قصر الرئاسة بالعاصمة نواكشوط.

وقال ولد البشير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية بموريتانيا: "كان لي الشرف أن استقبلني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبهذه المناسبة قدمت له استقالة الحكومة".

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وتابع: "أنتهز هذه الفرصة لأشكر الفريق الحكومي المنصرف وكل من ساهم في تسهيل مهمتي طيلة الأشهر الماضية، كما أتمنى للحكومة التي ستشكل النجاح والتوفيق في تحقيق برنامج الرئيس الجديد".

والخميس الماضي، أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني اليمين أمام المجلس الدستوري في حفل تنصيب رسمي.

الحفل جاء بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا والعديد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا بينها الإمارات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبدأت مراسم أداء الرئيس للقسم بقراءة عضو المجلس الدستوري مريم دشق نص مداولة نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن فوز الغزواني بالرئاسة.

وتلى ذلك إعلان رئيس المجلس الدستوري جالو ممادو باتيا للرئيس المنتخب الغزواني رئيسا جديدا لموريتانيا، داعيا إياه إلى أداء القسم.