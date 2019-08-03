نيويوركر: محمود ظريف تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض

ذكرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي استهدف الأسبوع الماضي بعقوبات أمريكية، دعي الشهر الفائت إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط التوتر المتصاعد بين البلدين.

وفي مقال نشر الجمعة، قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمريكية وإيرانية ومصدر دبلوماسي "واسع الاطلاع"، لم تكشف هويتها، إن السناتور الأمريكي الجمهوري راند بول وبمباركة من دونالد ترامب، لعب دور الوسيط مع وزير الخارجية الإيراني.

والتقى راند بول ظريف، وفق المجلة، منتصف يوليو (تموز) في نيويورك على هامش زيارة ظريف للأمم المتحدة.

وفي لقائهما، اقترح السناتور على ظريف طرح أفكاره حول كيفية وضع حد لمأزق الملف النووي على دونالد ترامب شخصياً. وأوضحت المجلة أن السناتور العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تلقى إذناً من الرئيس ليقترح على ظريف لقاء في المكتب البيضوي.

ولم يعلق البيت الأبيض ولا الخارجية الأمريكية على المسألة.

وأكدت الصحيفة أن ظريف أجاب أن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يتخذ في طهران. وأعرب عن خشيته من أن تكون المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور خالية من المضمون.

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ولم يقبل القادة الإيرانيون في نهاية الأمر بهذا اللقاء.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في مايو (أيار) 2018، باتت العلاقات بين طهران وواشنطن أكثر توتراً.

ومنذ مايو (أيار)، تزايدت عمليات التخريب والهجمات على سفن في الخليج، والتي نسبتها الولايات المتحدة لطهران التي نفت ذلك، بالإضافة إلى تدمير إيران لطائرة مسيرة أمريكية.

وفي 18 يوليو (تموز)، أكدت واشنطن "تدمير" طائرة مسيرة ايرانية، لكن إيران نفت ذلك.

وصعدت واشنطن من حملة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني عبر فرضها عقوبات على ظريف هذا الأسبوع.

واعتبر السناتور راند بول ذلك القرار سلبياً، وهو معارض للتدخل الأمريكي في الخارج. وكتب في تغريدة "فرض عقوبات على دبلوماسيين يضعف الدبلوماسية".