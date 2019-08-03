اعتقال 16 متظاهراً في موسكو

اعتقل 19 شخصاً على الأقل، اليوم السبت، في موسكو خلال تظاهرة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع باستبعاد مرشحين مستقلين من الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر(أيلول)، وفق ما نقلت منظمة غير حكومية متخصصة في رصد الاعتقالات.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص في أمكنة مختلفة في وسط موسكو قبل أن تبدأ الشرطة التي انتشرت بكثافة عمليات الاعتقال.

ودعت المعارضة الروسية إلى تظاهرة حاشدة اليوم رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقاً جنائياً في التحرك الاحتجاجي.

والتظاهرة التي تنظم على امتداد شوارع موسكو، ستكون الأخيرة في سلسلة تظاهرات أعقبت رفض المسؤولين السماح لشخصيات من المعارضة بالترشح إلى الانتخابات المحلية في موسكو الشهر المقبل.