الجامعة العربية ترحب بالاتفاق حول نص الوثيقة الدستورية في السودان

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية"ان التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يُطلِق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد".

وجددت الأمانة العامة في بيان لها التزام الجامعة العربية بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة.