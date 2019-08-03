بن بريك: الكشف عن نتائج التحقيق في تفجيرات عدن قريبا

وعد نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، بكشف نتائج التحقيقيات في العمليات الإرهابية التي استهدفت معسكرا ومقرا أمنيا في عدن يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود والمواطنين.

وكتب بن بريك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، آب 03، 2019: سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات لكل الشعب في مؤتمر صحفي وبكل التفاصيل التي وصلنا لها.

وأضاف بن بريك: لازالت لجنة التحقيق في عملها مستمرة مستعينة بكل خبرائنا في تقنية الصواريخ والدفاع الجوي وجمع كل المعلومات الاستخباراتية وربطها وتحليلها.

وأعلنت مليشيا الحوثي وتنظيم داعش عن العمليات الإرهابية في عدن.