حكام آل ثاني.. حقد أسود على الجوار وترديد مظلوميات واهية

قال موقع "قطريليكس" المعارض، إن أذناب تنظيم الحمدين لم يكتفوا من ترديد الأكاذيب والأباطيل حول الأشقاء العرب انتصارًا لدويلة الإرهاب ومحاولة للخروج من عزلة خانقة وتزداد وطأتها يومًا تلو الآخر، ففي وصلة جديدة من الإساءة، خرج الصبي خليفة بن حمد على موقع التغريدات القصيرة ليعبر عن حقده الأسود ويردد المظلوميات الواهية.

وأضاف: فقد نشر الصبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" عن اقتراب خطوط قطر الجوية من التحليق في أجواء دول الرباعي رغم تحذيرهم إياها من دخول أجوائهم، كما تحرك دول الرباعي بعد محاولة حكومة تميم العار التباكي دوليًا وادعاء ظلم القرار العربي ضد إمارتهم، ولكن دول المقاطعة كبحت جماح خطواتهم وقدمت الأدلة والبراهين لمحكمة العدل الدولية والتي تثبت سلامة موقفهم القانوني من دوحة الخراب.

وتابع الموقع: الصبي القطري لم يصمت وبدأ في ترديد مظلومة جديدة قائلًا:" ياهل قطر، أعقدوا نية الحج وأجعلوه في ذمة من حال بينكم وبين بيته..اللهم اني نويت حج بيتك #لم_نستطع_اليه_سبيلا" تلك العبارات لم تنجح في إيجاد رجع الصدي المناسب بعد الخطوات الفعلية لحومة الرياض التي أحبطت أي لأتباع تنظيم الحمدين يسعون من خلالها إلى النيل من المملكة العربية السعودية.

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وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية طالبت السلطات القطرية بالتوقف عن إجراءاتها الظالمة لمنع قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بإزالة العقبات، التي تضعها عصابة الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

وأعلن الموقع الرسمي للوزارة السعودية "تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام"، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

فيما جدد مجلس الوزراء السعودي، رفضه أكاذيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، حيث أن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.