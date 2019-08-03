الرئيس الموريتاني كلف ولد الشيخ سيديا تشكيل الحكومة

كلّف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا تشكيل حكومة جديدة واكد رئيس ​الحكومة​ المكلف أن "الرئيس كلّفني تشكيل حكومة تتميّز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف وسأشرع في تجسيد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني وبرنامجه الانتخابي المتكامل".

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