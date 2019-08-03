اسماء الاسد: رحلتي مع العلاج من مرض السرطان انتهت وقد شفيت تماما

أكدت عقيلة الرئيس السوري، ​أسماء الأسد​ أن رحلتها مع العلاج من مرض ​السرطان​ انتهت وقد شفيت تماما.

ولفتت الأسد الى ان "وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابياً في حياته"، مضيفة "الرئيس الاسد هو شريك العمر كله والسرطان كان رحلة من العمر، والأكيد أنه كان معي".