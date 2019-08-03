فقدان فتاة بعد خروجها من منزل والدتها في حي الجامعة

فُفدت الفتاة "ح م" يوم أمس الجمعة بعد خروجها من منزل والدتها في منطقة حي الجامعة بالضاحية الجنوبية وهي تعاني من مشاكل عقلية.
وناشدت العائلة من يعرف عنها أي شيء افادة مخفر درك المريجة أو الاتصال على الرقم 70671134.
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