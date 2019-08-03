فقدان فتاة بعد خروجها من منزل والدتها في حي الجامعة

فُفدت الفتاة "ح م" يوم أمس الجمعة بعد خروجها من منزل والدتها في منطقة حي الجامعة ب​الضاحية الجنوبية​ وهي تعاني من مشاكل عقلية.

وناشدت العائلة من يعرف عنها أي شيء افادة مخفر درك ​المريجة​ أو الاتصال على الرقم 70671134.

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