 وفد أشد زار المقر المركزي لشباب المردة: لتعزيز الحوار الشبابي اللبناني الفلسطيني

زار وفد من "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني- أشد" المقر المركزي لقطاع الشباب في تيار المردة، وعرض "المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية، في ظل صفقة القرن ، التي تسعى إلى شطب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".
وشدد الوفد على "إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته، في الوطن والشتات، لإجهاض وإفشال الصفقة، وكل المشاريع التصفوية، ورفضه التنازل عن حقوقه الوطنية، مهما بلغت التضحيات"، مؤكدا حرصه على "تعزيز الحوار الشبابي اللبناني الفلسطيني، من أجل مواجهة كل المخاطر، التي تهدد الشعبين الشقيقين، والتأسيس لعلاقة متينة وسليمة، مبنية على الثقة المتبادلة، والجهد المشترك، في مواجهة مشاريع التهجير والتوطين، ودعم صمود ونضال اللاجئين، من أجل إنجاز حقه، من خلال إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية".
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