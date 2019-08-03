أبو العردات: قرار وزير العمل يظلم اللاجئ الفلسطيني لأنَّه يعامله كأجن

اعتبر أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في ​لبنان​ ​فتحي أبو العردات​، أنَّ قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بشأن المؤسسات و​العمال​ ​الفلسطينيين​ في لبنان بفرض اجازات عمل، يظلم اللاجئ الفلسطيني لأنَّه يعامله كأجنبي. وفي لقاءٍ حواريٍّ حول قرار وزير العمل اللبناني ابو سليمان، في قاعة ​بلدية صيدا​، بدعوةٍ من "منتدى الأعمال اللبناني والفلسطيني"، دعا ابو العردات "​الحكومة اللبنانية​ لاستثناء الفلسطينيين الموجودين قسرًا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات خاصّةً أنَّ شعبَينا اللبناني والفلسطيني في خضم مرحلة من الموقف والتعاون المشترك لمواجهة تبعات ​صفقة القرن​ ومشاريع ​التوطين​".

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