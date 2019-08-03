إخماد حريقين في أحراج الصنوبر في المرادية كسروان

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر ​الدفاع المدني​ أخمدوا اليوم حريقا شب في أشجار صنوبر، في بلدة المرادية- ​كسروان​، هو الثاني بعد حريق اندلع عند الساعة الثانية فجرا في أحراج صنوبر البلدة، وأخمده الدفاع المدني.

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