إخماد حريقين في أحراج الصنوبر في المرادية كسروان

ذكرت معلومات صحافية أن عناصر الدفاع المدني أخمدوا اليوم حريقا شب في أشجار صنوبر، في بلدة المرادية- كسروان، هو الثاني بعد حريق اندلع عند الساعة الثانية فجرا في أحراج صنوبر البلدة، وأخمده الدفاع المدني.
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