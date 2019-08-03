النائب المقداد استقبل وفد موظفي مستشفى بعلبك الحكومي

استقبل النائب ​علي المقداد​، في دارته في بلدة مقنة، وفدا من موظفي مستشفى بعلبك الحكومي، برئاسة عضو هيئة التنسيق النقابية للعاملين ب​المستشفيات الحكومية​ عماد ياغي.

وشكر ياغي المقداد على "تعاونه الجاد، وسعيه الحثيث، ومتابعته المستمرة، لتأمين المستحقات المالية اللازمة لموظفي المستشفى".

وأشار إلى أن "هذا الاجتماع، هو من ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة، مع جميع القوى السياسية، للاضاءة على مشاكل ومعاناة المستشفيات الحكومية وموظفيها، وطرح الحلول والاقتراحات المناسبة".

ونوه ياغي بـ"التعاون الملحوظ، والاستعداد الجدي، لمعالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق، لجعل المستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى بعلبك الحكومي، منارة طبية، تحاكي كبرى المستشفيات في المنطقة، عبر جعلها مشفى جامعيا".

بدوره، أشاد المقداد بـ"الحرص الواضح لوزارة الصحة، على إنعاش الوضع الاستشفائي في المناطق المحرومة والنائية، وإعطاء كل ذي حق حقه".