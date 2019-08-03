LBC عن زوار عون: القضاء العسكري يقوم بواجبه في قضية قبرشمون

نقلت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" عن زوار رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ قوله أن ​القضاء العسكري​ يقوم بواجبه في قضية قبرشمون ولا يجوز الضغط عليه، مشيراً إلى أنه مهما كانت نتيجة التحقيقات سترفع إلى مجلس الوزراء، ليقرر على ضوء ذلك أن تبقى في القضاء العسكري أو أن تحال إلى ​المجلس العدلي​.

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