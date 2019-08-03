مصادر "المنار": بري أخذ على عاتقه حل أزمة قبرشمون

أفادت مصادر قناة "المنار" بأن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ أخذ على عاتقه معالجة أزمة ​قبرشمون​، مشيرة إلى أن بري يعمل على إخراج تقبل به جميع القوى المتنازعة، ويؤدي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

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