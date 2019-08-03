الوزير حسن مراد : لا أحد يريد المساس بصلاحيات رئيس الحكومة

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "لا أحد يريد المساس بصلاحيات رئيس الحكومة او ​الطائف​ ونحن لن نقبل المساس بها"، مشيرا الى انهم "حرضوا في السابق كثيراً ونحن بقينا ثابتين وملتزمين بمبادئنا ولم نتبدل ونفذنا وعودنا وما زلنا نعمل بينما التحريض الانتخابي لم يأت بأي نتيجة غير الشرذمة".

وفي كلمة له خلال رعايته تخريج ​الطلاب​ الناجحين في الشهادة الرسمية في ​حوش الحريمة​ شدد مراد على مسار حركة التعليم في منطقة ​البقاع​ التي انتهجها النائب ​عبد الرحيم مراد​ والتي توسعت الى ابعد من ​لبنان​ وخلقت لدى أبناء البقاع آلاف فرص العمل، معتبرا ان "التنوع العلمي خلق حالة من الوعي في ​منطقة البقاع​، فنحن حملنا ​سياسة​ اليد الممدودة ولم يقابلنا أحد بيده من اجل العمل لمصلحة البقاع واهله ولبنان".

وفي الختام قدم مراد منح تعليم جامعية استثنائياً لطلاب البلدة.