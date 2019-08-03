زار الرئيس السابق أمين الجميل يرافقه وفد، بلدتي بشمزين ومتريت في قضاء الكورة. حيث زار في بلدة متريت، مبنى البلدية، مجتمعا مع عدد من الأهالي، ثم تناول طعام الغداء في منزل موريس عبيد.
ثم عقد في مركز إقليم بشمزين الكتائبي اجتماعا مع رئيس الإقليم فوزي كلش وكوادر الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وخلال الاجتماع، رحب كلش بالجميل والوفد المرافق، مشيدا ب"جهوده"، وعرض الأمين العام للحزب نزار نجاريان بعض الأمور الإدارية الداخلية في الحزب، بينما تحدث الجميل عن سياسات الحزب، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الجميل زار بلدتي بشمزين ومتريت في قضاء الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.