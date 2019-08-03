أمين الجميل زار بلدتي بشمزين ومتريت في قضاء الكورة

زار الرئيس السابق ​أمين الجميل​ يرافقه وفد، بلدتي بشمزين ومتريت في ​قضاء الكورة​. حيث زار في بلدة متريت، مبنى البلدية، مجتمعا مع عدد من الأهالي، ثم تناول طعام الغداء في منزل موريس عبيد.

ثم عقد في مركز إقليم بشمزين الكتائبي اجتماعا مع رئيس الإقليم فوزي كلش وكوادر الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، رحب كلش بالجميل والوفد المرافق، مشيدا ب"جهوده"، وعرض الأمين العام للحزب نزار نجاريان بعض الأمور الإدارية الداخلية في الحزب، بينما تحدث الجميل عن سياسات الحزب، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان.