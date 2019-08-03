ترامب: التقارير بشأن إطلاق النار في ال باسو سيئة للغاية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "التقارير بشأن إطلاق النار في إل باسو سيئة للغاية وهناك عدد كبير من القتلى". وأشار ترامب إلى أنه يتابع التطورات مع السلطات المحلية، مشيراً إلى أن "الحكومة الإتحادية تتعهد بتقديم الدعم الكامل"، قائلاً: "ليكن الله معكم جميعا".

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