سقوط 20 ضحية بين قتيل وجريح نتيجة إطلاق النار بتكساس وإعتقال مطلقي النار

أعلنت شرطة ولاية ​تكساس​ الأميركية عن "اعتقال مطلقي النار بأحد متاجر مدينة إل باسو"، مؤكدة "سقوط عدد من القتلى والجرحى". من جهتها افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن "سقوط 20 ضحية بين قتيل وجريح نتيجة إطلاق النار". وفي وقت سابق اعلنت الشرطة الأميركية عن "إطلاق نار في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة"، داعية "السكان إلى الابتعاد عن المكان".وكشفت وسائل إعلام اميركية أن "ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة".

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