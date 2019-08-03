الجولاني: هيئة تحرير الشام لن تنسحب من المنطقة العازلة في شمال غرب سوريا

أعلن متزعم فصيل "​​هيئة تحرير الشام​​" (​جبهة النصرة​ سابقًا)، ​أبو محمد الجولاني​ أن "هيئة تحرير الشام لن تنسحب من المنطقة العازلة في شمال غرب ​سوريا​".

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