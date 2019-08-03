البرهان: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق اليوم انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.
وقال البرهان - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت إن "أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته".
وتابع "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير". وأشار إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.
وكان الوسيط الإفريقي بالسودان محمد حسن ولد لبات قد أعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً حول الوثيقة الدستورية.
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