أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تكساس الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عميق حزنه لحادث إطلاق النار قرب مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إن التقارير الصادرة عن حادث إطلاق النار قرب المركز تجاري سيئة للغاية.

وأضاف أنه يتابع مع المسؤولين الممحليين وقوات إنفاذ القانون الأوضاع في الولاية الأمريكية، لافتًا إلى أنه تحدث مع حاكم الولاية للتعبير عن دعمه الكامل له.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنه قتل 10 على الإقل في حادث إطلاق النار، ويحتمل أن ترتفع أعداد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

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وأصيب 18 شخصًا في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب أحد محلات (وول مارت) بمدينة (إل باسو) بولاية (تكساس) الأمريكية.

وذكرت شرطة الباسو بولاية تكساس أن هناك أكثر من مسلح نفذوا الهجوم، وأن العديد من قوات الفرق الخاصة توجهت إلى المكان، مشيرة إلى أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار، مضيفة - عبر تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن الحادث وقع في المنطقة التي تضم المجمع التجاري (سييلو فيستا مول) بين شارعي (هوكينز) و(جيتواي إيست)، ودعت المواطنين إلى تجنبها؛ حرصا على سلامتهم.

من جانبه أعرب بيتو أوروك المرشح الرئاسي الديمقراطي، الذي كان يمثل المنطقة في الكونجرس، عن أسفه عن الحادث، ونصح - في تغريدة على تويتر - المواطنين بتوخي الحذر واتباع التعليمات.

يأتي الحادث بعد أيام من مقتل اثنين من العاملين في مركز (وولمارت) في ولاية (ميسيسيبي)، ومصرع ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في كاليفورنيا.